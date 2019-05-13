Рэпер Oxxxymiron назвал Казань любимым городом в России

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) рассказал о впечатлениях от недавней поездки в Казань на своей странице в соцсети Twitter. По словам музыканта, столица Татарстана теперь входит в число его любимейших городов в стране.

«В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-й любимый город в России», — написал он. Наряду с Казанью в личном топе рэпера стоят Санкт-Петербург и Краснодар.

«Много где был, но казанский вайб (атмосфера — прим. Т-и) — на совершенно ином уровне», — поделился Oxxxymiron.

Он посоветовал подписчикам посетить в Казани несколько баров и «Дом чая», а также иммерсивный спектакль «Анна Каренина».

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