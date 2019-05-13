(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Азнакаевская прокуратура прикрыла сайты, продававшие поддельную брендовую одежду, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе мониторинга Сети специалисты надзорного ведомства выявили ресурсы, на которых реализовалась контрафактная одежда и обувь известных зарубежных марок. Никаких разрешений у продавцов на это не имелось», – рассказал Галиев.

В итоге прокуратура направила в суд иск о признании этой продукции запрещенной для распространения в РФ. Суд удовлетворил требования прокуроров, решение направлено в Роскомнадзор.

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