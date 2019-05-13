Татар-информ

13 мая 2019, 14:34

Спорт

Финал Школьной футбольной лиги в Казани собрал больше зрителей, чем игры ФК «Рубин»

Спорт

Финал Школьной футбольной лиги в Казани собрал больше зрителей, чем игры ФК «Рубин»

Турнир проходил в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). 12 мая в Казани состоялся суперфинал Школьной футбольной лиги, который стал кульминацией игрового сезона 2019 года. На мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек. Перед главным матчем всех зрителей суперфинала ожидал сюрприз: игру посетил российский музыкант, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер Баста.

Турнир проходил в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов. Лучшие команды дивизионов прошли отбор в плей-офф и получили путевку в суперфинал. За звание чемпиона ШФЛ Казани поборолись две команды: «Пантеры» (гимназия № 16) и «Зебры» (школа № 33). «Зебры» оказались сильнее и обыграли соперника со счетом 4:1. Чемпионом Набережных Челнов стала команда «Шершни», которая вырвала победу у команды «Киты» с аналогичным счётом.

Зрители суперфинала отметили высокий уровень организации мероприятия, с удовольствием принимали участие в различных конкурсах и розыгрышах. «Организаторы создали настоящий праздник футбола! Очень рад, что в нашей республике есть такой турнир, в котором простые ребята могут себя проявить! Пришли всей семьей поддержать наших ребят. Очень много зрителей сегодня в зале, даже больше, чем на матчах “Рубина”», — отметил один из болельщиков.

Также в большом зале «Баскет-холла» выступил идейный вдохновитель турнира, председатель совета директоров титульного спонсора турнира ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», а также депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин. Почетными гостями торжественного закрытия стали заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов.

Mr. Ricco Школьная футбольная лига — уникальный для Татарстана проект, который 5 лет назад начал свою реализацию в Набережных Челнах. В 2019 году соревнования по мини-футболу дебютировали в Казани. Команды имеют свою узнаваемую форму, логотипы. Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений 2004 г. р. и младше. Турнир объединяет 64 команды из 2 городов. За сезон 2019 года сыграно 256 матчей и забито 1668 голов.


На правах рекламы
Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исполком Автограда анонсировал строительство школьных спортплощадок и «тренажерного зала» в парке
Новости дня
14:44
Исполком Автограда анонсировал строительство школьных спортплощадок и «тренажерного зала» в парке

За последние шесть лет в Набережных Челнах при активной поддержке Президента РТ Рустама Минниханова появилось 49 новых спортивных сооружений.

14:34
Финал Школьной футбольной лиги в Казани собрал больше зрителей, чем игры ФК «Рубин»

Турнир проходил в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов.

14:20
В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

Днем по республике температура воздуха достигнет 34 градусов тепла.

14:17
Азнакаевская прокуратура прикрыла сайты, продававшие поддельную брендовую одежду

У продавцов одежды и обуви известных зарубежных марок не было никаких разрешений от производителей.

14:00
Ришат Тухватуллин предложил создать Союз татарских эстрадных исполнителей

Появление профессионального объединения поспособствует повышению престижа татарской песни, убежден певец.

13:50
В Казани состоится полуфинал Кубка по боксу имени Владимира Путина

Четыре спортсмена из Татарстана примут участие в турнире.

13:46
Минэкологии РТ дало оптимистичный прогноз по поводу восстановления Куйбышевского водохранилища

Специалисты природоохранного ведомства РТ считают, что Куйбышевское водохранилище может подняться до отметки в 52 м в начале июня.

13:38
В Чистополе отремонтируют два детских сада за 50 млн рублей

Планируется, что капитальный ремонт в дошкольных учреждениях завершится до 1 сентября.

13:26
Задолженность жителей Автограда перед коммунальными службами увеличилась на 8,3%

В 2018 году суммарный долг горожан перед ресурсоснабжающими предприятиями составлял 866 млн рублей.

13:25
Айрат Хайруллин: У меня не то что за границей, ни в каком городе, кроме Казани, нет другой квартиры

Депутат Госдумы от РТ опроверг наличие у него постоянного места жительства в Испании.

13:16
На заводах и предприятиях Татарстана введут фитнес-зарядки

Республиканскую идею уже поддержала Государственная Дума России.

13:07
В Казани пенсионер на иномарке погиб, вылетев на скорости с дороги и протаранив припаркованный авто

Авария произошла накануне днем напротив дома № 25/2 по улице Кулахметова.

13:00
ФГУ «Средволгаводхоз»: Вода в Куйбышевском водохранилище поднимется к концу июня

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана близок к критической отметке.

12:54
Татарстанский проект «Зеленый фитнес» откроется в 50 городах России

В этом сезоне организаторы учредили премию на лучшего спортсмена года, лучшего фитнес-тренера и самый спортивный город.

12:50
Пловец из Татарстана завоевал «серебро» и «бронзу» на FINA Champions Swim Series

Бугульминец Александр Красных выступал на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем.

12:42
Айрат Хайруллин: «Запуск новой фермы – вопрос времени»

Парламентарий провел приемы граждан в Алькеевском и Аксубаевском районах.

12:34
Центробанк отказался от выпуска монет копеечных номиналов
12:23
МВД по РТ: Школьник, пришедший в класс с ножом и пистолетом, не выдвигал никаких требований

Стало известно, что ученик вошел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя и достал пневматический пистолет и нож.

12:18
В Набережных Челнах в рамках системы «Умные сети» установят 12,6 тыс. интеллектуальных приборов

Новые электросчетчики будут использоваться не только для снятия показаний в автоматическом режиме, но и для оперативного управления сетями.

12:10
Пришедший с ножом в казанскую гимназию ученик – в полиции, никто из школьников не пострадал

Учеба в гимназии продолжается в обычном режиме.

12:08
Мединский назвал героико-исторические фильмы беспроигрышным козырем для отечественного кино
12:00
Объявлен сбор средств для четырехлетнего казанца, родившегося без уха и слухового прохода

Операция назначена на 27 ноября текущего года.

11:52
В Татарстане 17 районов выполнили прогнозные показатели по севу яровой пшеницы

В республике яровыми зерновыми культурами засеяно 885,3 тыс. га, что составляет 91% к прогнозу.

11:48
Замглавы ФАС России в Казани: Штрафы за картельный сговор должны вырасти

Специалисты ФАС и финансовой разведки обсуждают в Казани новые наказания для участников картелей.

11:41
В казанском поселке Юдино произошел розлив нефтепродуктов

Принадлежность и количество вытекшей нефтесодержащей жидкости устанавливаются.

События