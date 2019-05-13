Финал Школьной футбольной лиги в Казани собрал больше зрителей, чем игры ФК «Рубин»

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). 12 мая в Казани состоялся суперфинал Школьной футбольной лиги, который стал кульминацией игрового сезона 2019 года. На мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек. Перед главным матчем всех зрителей суперфинала ожидал сюрприз: игру посетил российский музыкант, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер Баста.

Турнир проходил в дивизионах, сформированных из школ Казани и Набережных Челнов. Лучшие команды дивизионов прошли отбор в плей-офф и получили путевку в суперфинал. За звание чемпиона ШФЛ Казани поборолись две команды: «Пантеры» (гимназия № 16) и «Зебры» (школа № 33). «Зебры» оказались сильнее и обыграли соперника со счетом 4:1. Чемпионом Набережных Челнов стала команда «Шершни», которая вырвала победу у команды «Киты» с аналогичным счётом.

Зрители суперфинала отметили высокий уровень организации мероприятия, с удовольствием принимали участие в различных конкурсах и розыгрышах. «Организаторы создали настоящий праздник футбола! Очень рад, что в нашей республике есть такой турнир, в котором простые ребята могут себя проявить! Пришли всей семьей поддержать наших ребят. Очень много зрителей сегодня в зале, даже больше, чем на матчах “Рубина”», — отметил один из болельщиков.

Также в большом зале «Баскет-холла» выступил идейный вдохновитель турнира, председатель совета директоров титульного спонсора турнира ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», а также депутат Государственного Совета РТ Дмитрий Самаренкин. Почетными гостями торжественного закрытия стали заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов.

Mr. Ricco Школьная футбольная лига — уникальный для Татарстана проект, который 5 лет назад начал свою реализацию в Набережных Челнах. В 2019 году соревнования по мини-футболу дебютировали в Казани. Команды имеют свою узнаваемую форму, логотипы. Участниками соревнований являются учащиеся общеобразовательных учреждений 2004 г. р. и младше. Турнир объединяет 64 команды из 2 городов. За сезон 2019 года сыграно 256 матчей и забито 1668 голов.