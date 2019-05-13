«Зеленый Фитнес» и «Камский полумарафон»: в Набережных Челнах летом проведут 83 соревнования

(Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах этим летом пройдет 83 соревнования, об этом сообщил на деловом понедельнике начальник Управления физкультуры и спорта исполкома города Роман Насрединов.

Летний спортивный сезон начался с проведения 46-й Общегородской легкоатлетической эстафеты в конце апреля. На старт соревнования вышли 2 тыс. человек.

18 мая в парке Прибрежный состоится состязание по спортивному ориентированию «Российский Азимут». А 26 мая в Челнах третий год подряд стартует республиканский социальный проект «Зеленый Фитнес», направленный на приобщение горожан к здоровому образу жизни через тренировки по фитнесу, оздоровительный бег, кроссфит, занятия йогой на свежем воздухе.

На 4 июля запланирован старт из серии TIMERMAN — KAMA SWIM-2019. Впервые Набережные Челны примут участников соревнований по плаванию на открытой воде. Смельчакам предложат попытать свои силы в заплывах на 1, 3 или 5 км в реке Кама.

Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. В лучших традициях Автограда его отметят «Камским Полумарафоном», который пройдет 10 августа. Трасса полумарафона намечена по проспектам Хасана Туфана, 40 лет Победы и Сююмбике. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1, 3, 10 и 21 км.

Для любителей велосипедного спорта запланирован «Камский веломарафон», который состоится в сентябре текущего года. Заезд на «железных конях» пройдет на городских набережных, а также в парке Комсомольский и на стадионе спортивной школы «Виктория». В программу соревнований включены заезды для дошкольников на 100 и 400 метров, а также массовый заезд для подростков на 5 тыс. метров

Завершит спортивный сезон «Кросс Татарстана». Предполагается, что более 40 тысяч горожан померяются силами на дистанциях 1 и 4 км в парке культуры и отдыха поселка ГЭС и на майдане парка Прибрежный.

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