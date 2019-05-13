Ришат Тухватуллин предложил создать Союз татарских эстрадных исполнителей

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Популярный татарский певец Ришат Тухватуллин предложил создать профессиональное объединение татарских эстрадных исполнителей, которое в том числе могло бы представлять интересы артистов перед государственными органами. Этой идеей Тухватуллин поделился в своем интервью ИА «Татар-информ».

«Думаю, появилась бы возможность решать многие вопросы, касающиеся татарского языка, эстрады. Если бы кто-то авторитетный среди нас смог создать такую организацию, было бы очень хорошо. И думаю, что он мог бы доводить наши мнения и до государственных структур», – уверен певец.

По мнению артиста, руководителем союза мог бы стать Зуфар Хайрутдинов (певец, композитор, директор филиала РАО в РТ – прим. Т-и).

Тухватуллин привел в пример ситуации, когда общие проблемы для эстрадных исполнителей необходимо решать сообща. Например, нужно согласовывать графики концертов. «Бывает так, что в одном и том же месяце в Казани несколько исполнителей делают свои концерты, а в другом месяце нет ни одного концерта. В итоге сложно и самим артистам, и зрителям. К тому же артист, который действует лишь от своего имени, не имеет возможности обращаться к представителям власти», – пояснил певец.

«Я выписал пригласительные на свои концерты в Татарстане, но к представителям власти и через двор не смог пройти. Возможно, мои приглашения до них и не дошли», – сказал он.

По словам Ришата Тухватуллина, татарские артисты в городах России ради экономии арендуют самые дешевые неотремонтированные залы на окраине города. В итоге перед населением этого города авторитет татар падает. «Почему татары должны смотреть концерты в таких непрестижных, непригодных залах? Если бы был союз, можно было бы решать и такие вопросы», – заметил артист.

Объединение эстрадных артистов могло бы заняться повышением качества татарской эстрады, что привело бы к признанию татарской песни на мировой арене. «Нужна профессиональная студия звукозаписи, хорошая дорогая аппаратура. Из-за нехватки техники не можем поднимать уровень аранжировок на нашей эстраде», – констатировал Тухватуллин.

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