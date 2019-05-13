Айрат Хайруллин: У меня не то что за границей, ни в каком городе, кроме Казани, нет другой квартиры

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Как написали 4 мая «Аргументы Недели», в Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют гражданство или ВНЖ другого государства. Другие издания массово подхватили эту «новость».

Депутат Государственной думы России от Татарстана Айрат Хайруллин также оказался в этом списке: якобы он имеет постоянное место жительства в Испании.

«Мне не понятны эти вбросы. Это что, попытка дискредитации фракции “Единая Россия” в рамках политической борьбы или такой вброс, на который в будущем можно будет ссылаться?

А вообще я живу по принципу, которому учил наш папа, говоря: “Сынок, запомни: татарину — Татарстан”. У меня не то что за границей, даже в Москве, да и ни в каком другом городе, кроме Казани, нет даже другой квартиры. Как бы то ни было, любую информацию легко проверить и убедиться, что у меня этого точно нет», — ответил «Татар-информ» депутат.

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