На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» расскажут, как садоводам бороться с заболеваниями растений

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Во вторник, 14 мая, в 11.00 в информационном агентстве «Татар-информ» состоится пресс-конференция о распространении карантинных заболеваний растений с посадочным и посевным материалом.

Спикерами станут заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Ленар Фаттерахманов и начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Альберт Кадыйров. Эксперты дадут рекомендации по выявлению заболеваний растений и мерам борьбы с ними.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео или на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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