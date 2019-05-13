В апреле аэропорт «Бегишево» увеличил перевозку пассажиров на 12%

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В апреле пассажиропоток аэропорта «Бегишево» достиг 59 тыс. 876 человек, что на 12% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«На внутренних воздушных линиях было обслужено 56 тыс. 433 пассажира, что на 8% больше, чем в апреле 2018 года», – отмечается в сообщении пресс-службы.

В конце марта аэропорт перешел на работу в режиме весенне-летнего расписания. Так, из «Бегишево» возобновлены рейсы в Краснодар. На международном направлении стартовали первые в сезоне рейсы в Анталью.

Кроме того, на внутренних направлениях открылись продажи билетов на рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды, которые стартуют с 11 июня. Начались продажи билетов в Симферополь и Сочи, а также на турецкие курорты Даламан и Анталья и в тунисский город Монастир.

По сравнению с апрелем прошлого года на 7% увеличился и грузооборот аэропорта, который составил 48 тыс. 374 кг.

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