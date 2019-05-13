Татар-информ

13 мая 2019, 16:24

Общество

Детсады и жилые дома в Авиастроительном районе Казани на время останутся без воды

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Общество

Детсады и жилые дома в Авиастроительном районе Казани на время останутся без воды

Для населения автоцистерны с водой будут размещены в соответствии с поступающими заявками.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В части зданий Авиастроительного района Казани завтра, 14 мая, почти целый день не будет воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат в 9 часов утра, а возобновят ее подачу только в 21 час. Причиной этого станут ремонтные работы на насосной станции, отмечается в сообщении Казанского водоканала.

Отключение водоснабжения затронет здания, расположенные по следующим адресам: ул. Лукина, дд. 8, 12, 14, 16, 17, 18 и 20, ул. Симонова, дд. 3 (детский сад № 20) и 11а (детский сад № 9).

В детских дошкольных учреждениях, а также в районном управлении МЧС России (для обеспечения пожарной безопасности) будут размещены автоцистерны с водой. Для местных жителей цистерны будут направлены при получении заявок.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с сегодняшнего дня в Казани начались опрессовки тепловодов и, соответственно, отключения горячей воды. 

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