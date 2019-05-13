В Казани пенсионер на иномарке погиб, вылетев на скорости с дороги и протаранив припаркованный авто

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Казани 67-летний водитель иномарки погиб, вылетев на скорости с дороги и протаранив несколько деревьев и припаркованный авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 16.00 67-летний водитель "Фольксвагена" при выезде со двора дома № 25/2 по улице Кулахметова, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на газон, где совершил наезд на деревья и припаркованный автомобиль "Шевроле Кобальт"», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

В результате аварии водитель немецкой иномарки скончался на месте происшествия. 63-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила ушиб головы.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.