Театр кукол «Экият» и Курский театр кукол впервые «обменяются» сценами, зрителями и спектаклями

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). С 15 по 19 мая состоятся обменные гастроли Татарского государственного театра кукол «Экият» и Курского государственного театра кукол, сообщает пресс-служба театра кукол «Экият».



Директор театра кукол «Экият» Роза Яппарова отметила, что в будущем театры надеются на постоянное сотрудничество.



«Мы впервые обмениваемся гастролями с нашими курскими коллегами и надеемся, что эти контакты из разряда разовых перерастут в постоянное сотрудничество между театрами», – поделилась Роза Яппарова.



Для казанских зрителей будут показаны спектакли «Венецианское адажио, или кот, который жил в водосточной трубе», «38 попугаев», «Ладушки». В эти же дни артисты театра кукол «Экият» покажут в Курске спектакли – «Али баба и 40 разбойников», «Гуси-лебеди» и «Красная шапочка».

Гастроли состоятся в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ «Большие гастроли для детей и молодежи»

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