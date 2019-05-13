В Казани состоится полуфинал Кубка по боксу имени Владимира Путина

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Казани пройдет полуфинал турнира «Кубок по боксу имени Президента РФ В. В. Путина», соревнования стартуют 16 мая в «Баскет-холле».

Участие в Кубке примут четыре татарстанца: казанцы Федор Глазков и Ернар Ерназарулы, Эмир Басиров из Нижнекамска и боксер из Альметьевска Виталий Петряков. Соперниками представителей Татарстана станут боксеры из Башкортостана и Ижевска, а также из Узбекистана.

«Подготовка к турниру проводилась в Москве, в Центре прогресса бокса. От своего выступления ожидаю победы и только победы. Но и соперник покажет отличный бокс, так как он из Узбекистана, а все парни из Узбекистана замечательно выступают как в олимпийском, так и в профессиональных видах. Я надеюсь, в Казани будет впечатляющая атмосфера, ведь наша публика отличается как раз этим», – рассказал Федор Глазков, который сразится с Мохирбеком Юлдашевым.

Традиционная процедура взвешивания бойцов пройдет 15 мая в отеле «Сулейман-Палас» в 13 часов. Сам турнир начнется на следующий день в 17 часов.

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