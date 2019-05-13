Татар-информ

13 мая 2019, 12:42

Общество

Айрат Хайруллин: «Запуск новой фермы – вопрос времени»

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Общество

Айрат Хайруллин: «Запуск новой фермы – вопрос времени»

Фото: Рамиль Гали/архив

Парламентарий провел приемы граждан в Алькеевском и Аксубаевском районах.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В ходе региональной недели, начавшейся 6 мая, депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин провел приемы граждан в Алькеевском и Аксубаевском районах Татарстана.

По различным вопросам обратились шесть жителей Алькеевского района. Одних интересовало, когда начнется запуск фермы в селе Старые Салманы, других – как переоформить земельные участки. Некоторые алькеевцы пришли за оказанием материальной помощи.

«Запуск новой фермы – действительно важный вопрос, это новые рабочие места, которых так не хватает на селе. Открытие фермы – вопрос времени», – отметил Айрат Хайруллин.

В Аксубаевском районе граждане обратились к депутату с просьбой об оформлении документов на звание «Ветеран труда», за разъяснениями по земельному вопросу, за получением материальной помощи на пошив формы для юнармейцев, по вопросу предоставления жилья погорельцам.

По всем вопросам, предложениям и просьбам, прозвучавшим от жителей районов, были даны разъяснения, некоторые из них взяты на контроль. По каждому будут приняты соответствующие меры и решения.

По итогам региональной недели Айрат Хайруллин взял в работу более десяти обращений избирателей.  

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