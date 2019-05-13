Татарстанский проект «Зеленый фитнес» откроется в 50 городах России

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Проект «Зеленый фитнес» откроет новый летний сезон 26 мая в 50 городах России. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель и основатель проекта Мурат Димитров.

«Этим летом проект “Зеленый фитнес“ откроется в 50 городах России: Нижнем Тагиле, Ульяновске, Иркутске и многих других городах страны», – сообщил спикер.

«Мы в этом году запускаем систему послов – личностей, которые поддерживают идеи здорового образа жизни и спорта. Среди них будут как политические деятели, так и медиаличности и фитнес-тренеры», – отметил он.

«В этом году также запускаем премию “Зеленого фитнеса“ за особый вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни на свежем воздухе. Мы выделили три номинации: спортсмен года, лучший фитнес-тренер и самый спортивный город», – добавил организатор.

В этом году посетителей ждут ежедневные бесплатные тренировки по танцам, аэробике, йоге, зумбе, кроссфиту и другим силовым направлениям, а также крупные воскресные фитнес-фестивали.

Организаторы приглашают жителей и гостей города на открытие пятого летнего сезона в Парк Горького, на большую зеленую лужайку, в 14 часов 26 мая.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.