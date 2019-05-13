Пловец из Татарстана завоевал «серебро» и «бронзу» на FINA Champions Swim Series

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Бугульминец Александр Красных завоевал «серебро» и «бронзу» на втором этапе нового международного турнира по плаванию FINA Champions Swim Series, который проходил 11 и 12 мая в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Дистанцию 200 м вольным стилем Красных проплыл за 1 минуту и 46,91 секунды. Победителем заплыва стал литовец Данас Рапшис, «бронза» у венгра Доминика Козма.

На дистанции 400 м вольным стилем татарстанец показал третий результат, его опередили тот же Рапшис (первое место) и украинец Михаил Романчук (второе место).

Теперь Красных займется подготовкой к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет с 12 по 28 июля в корейском городе Кванджу.

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