Центробанк отказался от выпуска монет копеечных номиналов

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Банк России в 2018 году отказался от чеканки монет номиналом меньше рубля. Среди причин отказа от производства – достаточное количество таких монет, обращающихся в настоящее время, пишет газета «Известия».

Всего в целом по стране, согласно данным ЦБ за прошлый год, в обращении находятся мелкие монеты на общую сумму около 6,6 млрд рублей. Это однокопеечные монеты на 72,8 млн рублей, пятикопеечные – на 288,5 млн, 10-копеечные – на чуть более 2,5 млрд и 50-копеечные – примерно на 3,6 млрд.

По мнению регулятора, такого объема мелочи хватает для всех платежей в стране. Правда, часть монет население держит у себя, не пуская их в оборот.

«В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот», – отметили в пресс-службе Центробанка.

От чеканки монет достоинством в одну и пять копеек ЦБ отказался еще с 2012 года. Его представители регулярно заявляли об убыточности производства монет номиналом ниже рубля, замечает издание.

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