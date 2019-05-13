Замглавы ФАС России в Казани: Штрафы за картельный сговор должны вырасти

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Картельный сговор – одно из самых опасных нарушений антимонопольного законодательства, поэтому наказание за него необходимо ужесточить. Такое мнение корреспондентам ИА «Татар-информ» высказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариховский.

Он прибыл в столицу Татарстана для участия в совместном семинаре со специалистами Росфинмониторинга, проходящем в казанском учебном центре ФАС России. По словам Цариховского, в последнее время антимонопольная служба все чаще прибегает к помощи финансовой разведки для расследования крупных дел. Самыми тяжкими из них являются картельные сговоры.

«Одна из самых важных тем обсуждения – картели. И не зря за их создание есть уголовная ответственность. Потому что они убивают конкуренцию на корню и просто нас грабят. Картель – это способ воровства денег у людей и страны», – отметил Андрей Цариховский.

Он добавил, что недавно состоялось серьезное совещание у первого вице-премьера РФ Антона Силуанова. Его участниками стали как руководители надзорных органов, так и представители бизнеса. Они сошлись на необходимости ужесточения наказания для картелей.

«Надо наказывать нарушителей рублем. Эти меры прописаны в новом антимонопольном пакете, который сейчас разрабатывается по поручению Президента РФ. На наш взгляд, там, где есть крупные нарушения на десятки миллионов рублей, особенно когда это картель в бюджетной сфере, штраф должен быть увеличен», – подчеркнул Цариховский.

В завершение он добавил, что в Татарстане сейчас расследуют ряд крупных дел, напрямую связанных с картелями. Речь идет о возможном сговоре перевозчиков при продаже билетов в Казань во время матчей ЧМ-2018.

«Тогда у всех авиакомпаний по маршруту Москва – Казань резко взлетели цены, примерно в четыре раза. Среди других картельных дел в РТ – закупки и поставка лифтового оборудования», – резюмировал замглавы ФАС России.

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