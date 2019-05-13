В казанском поселке Юдино произошел розлив нефтепродуктов

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В казанском поселке Юдино из металлических емкостей произошел розлив нефтепродуктов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 9.41 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в поселке Юдино напротив дома № 97 по улице Приволжская произошел розлив нефтесодержащей жидкости из металлических емкостей», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

На месте работают сотрудники ПСЧ № 60, ОГ Казанского пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и представители Минэкологии и природных ресурсов РТ. Принадлежность, количество вытекших нефтепродуктов и причины ЧП устанавливаются.





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