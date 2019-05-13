В Чистополе отремонтируют два детских сада за 50 млн рублей

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Чистополе начался капитальный ремонт двух детских садов – №19 и №28. На ремонтные работы выделено около 50 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов, передает «Чистополь-информ».

Начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела районного Управления образования Илдус Киямов рассказал, что капремонт позволит обновить старые здания детских садов, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, и устранить предписания надзорных органов.

По словам чиновника, в детсадах отремонтируют кровлю, заменят окна, входные и межкомнатные двери, установят противопожарную сигнализацию, видеонаблюдение, систему вентиляции, горячее и холодное водоснабжение, отопление, электрику, канализацию, санузлы, оборудуют теплые полы в игровых комнатах на первом этаже.

С нетерпением капитального ремонта ждали в детском саду № 19. Здание дошкольного образовательного учреждения находится в плачевном состоянии, ведь ему более 50 лет. За все это время в саду проводился лишь текущий ремонт, и он остро нуждается в капитальном обновлении.

По словам заведующей Алсу Сунгатуллиной, изношенность здания видна невооруженным взглядом. Его фасад обветшал, несмотря на текущий ремонт, штукатурка продолжает сыпаться. Внутри на потолках и стенах видны следы потеков воды – крыша здания прохудилась.

На сегодняшний день ремонтная бригада активно занимается демонтажом. В ходе капремонта будет произведена перепланировка в одной из групп, раздевалка станет более удобной для детей и родителей. Кроме того, будут проведены работы и по благоустройству территории: установят забор и теневые навесы. Обновят и фасад здания.

Планируется, что капитальный ремонт в дошкольных учреждениях завершится до 1 сентября.

Программа капремонта дошкольных образовательных учреждений работает с 2015 года. За это время в Чистополе удалось обновить детские сады №№ 6, 14, 21 и 27.

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