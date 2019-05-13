В Татарстане 17 районов выполнили прогнозные показатели по севу яровой пшеницы

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 17 муниципальных районов выполнили прогнозные показатели по севу яровой пшеницы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«По данным на сегодня 29 из 43 муниципальных районов выполнили прогнозные показатели по севу ячменя, из них 17 районов также выполнили свои планы по севу яровой пшеницы», – уточнил начальник отдела развития отраслей земледелия министерства Ирек Садыков.

По его словам, отдельные районы посеяли яровой пшеницы больше, чем планировали. Так, на 13 мая в Балтасинском районе пшеницей засеяно 3,9 тыс. га, что составляет 127% к прогнозу, в Буинском – 21,2 тыс. га (120%), в Дрожжановском – 12,1 тыс. га (110%), в Нурлатском – 4,9 тыс. га (108%), в Спасском – 4,1 тыс. га (112%), а в Ютазинском – 4,3 тыс. га (106%).

«В республике яровые зерновые культуры предстоит посеять на площади 971,6 тыс. га, на 13 мая ими засеяно 885,3 тыс. га, что составляет 91% к прогнозу», – отметил Ирек Садыков.

При этом яровая пшеница посеяна на 310 тыс. га (88%), ячмень – на 409,4 тыс. га (99%), горох – на 60,9 тыс. га (94%), тогда как кукуруза на зерно – на 38,3 тыс. га (75%).

Кроме того, в республике близится к завершению сев сахарной свёклы. При прогнозе 64,6 тыс. га этой технической культурой засеяно 63,3 тыс. га (98%).

Согласно предварительным данным, представленным районными управлениями сельского хозяйства и продовольствия, в республике предстоит пересеять около 200 тыс. га погибших озимых культур. Из этой площади другими культурами уже пересеяно 87 тыс. га, добавил Садыков.

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