Полина Шевчук

13 мая 2019, 11:23

Происшествия

В Казани байкер и его спутница серьезно пострадали, выехав на «красный» и влетев в иномарку

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Происшествия

В Казани байкер и его спутница серьезно пострадали, выехав на «красный» и влетев в иномарку

Авария произошла вечером в субботу, 11 мая, на перекрестке проспекта Ямашева с улицей Мусина.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Казани 40-летний байкер и его 29-летняя спутница серьезно пострадали, выехав на «красный» и влетев в иномарку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В субботу, 11 мая, в 21.30 на перекрестке проспекта Ямашева с улицей Мусина 40-летний мужчина за рулем мотоцикла "БМВ", по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем "Форд Мондео", за рулем которого находился 34-летний мужчина», – уточнили в Госавтоинспекции Казани.

В результате ДТП различные травмы получили байкер и его 29-летняя подруга, которая находилась на пассажирском сиденье мотоцикла. Медики диагностировали у мужчины вывих плеча и перелом голени, а у девушки – рану ноги.
 

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