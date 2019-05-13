Мединский назвал героико-исторические фильмы беспроигрышным козырем для отечественного кино

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал фильмы на героико-историческую тематику (например, «Легенду № 17», «Т-34» или «Движение вверх») беспроигрышным козырем для отечественного кино. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя Минкультуры России, возглавляемое им ведомство стимулирует производство подобных фильмов с 2012 года (именно тогда он и стал министром – прим. Т-и).

«Мы были убеждены, что это [фильмы на героико-историческую тематику] беспроигрышный козырь, который вернет зрителя отечественному кино, даст мощный импульс творческому развитию отрасли», – подчеркнул министр культуры РФ.

С 2012-го по 2018 год посещаемость отечественных кинолент выросла почти в два раза, сообщил Мединский – с 16,4% до 28,8%.

Министр культуры РФ назвал кино естественным пространством продвижения историко-культурных ценностей и легендирования отечественных брендов, таких как 28 панфиловцев, герои спорта и космоса. «Наша история – это такая быль, что любая сказка обзавидуется», – заключил он.

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