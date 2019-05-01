Объявлен сбор средств для четырехлетнего казанца, родившегося без уха и слухового прохода

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Мама четырехлетнего жителя Казани Романа Константинова обратилась ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на лечение. У Кости нет уха и слухового прохода.

Его полный диагноз звучит так: «Односторонняя врожденная аномалия развития наружного уха, атрезия слухового прохода, микротия третьей степени, кондуктивная тугоухость второй степени».

Роман появился на свет 16 мая 2014 года. У врачей не было никакой информации по поводу врожденной аномалии, и инвалидность ребенку оформлять не стали. Тем не менее мальчик развивался и развивается с задержкой.

К трем годам стали появляться проблемы: Костя стал очень часто переспрашивать, всегда поворачиваться к говорящему здоровым правым ухом, не понимал, из какой комнаты в доме его зовут, чтобы услышать, поднимал голову с подушки, если лежал на здоровом ухе.

«На улице Рома ориентируется очень плохо – не понимает, с какой стороны приближается машина, с какой стороны его зовет мама. Наша проблема связана с восприимчивостью мира звуков, то есть он слышит, когда его зовут, но не сразу понимает с какой стороны: сначала оглядывается, потом понимает, откуда исходят звуки», – рассказала его мама Надежда.

К сожалению, в России нет большого опыта проведения операций по данному диагнозу, тогда как в Соединенных Штатах опыт работы с такими малышами превышает 15 лет. В США реконструкция делается за одну комбинированную операцию из искусственного материала «Медпор». Зарубежные медики дали маленькому жителю Казани успешный прогноз. Стоимость операции составляет 5,7 млн рублей.

Надежда воспитывает детей одна. «Очень тяжело бороться в одиночку за здоровье ребёнка. Мне не справится одной… Прошу вас, помогите моему малышу отправиться на операцию и быть здоровым», – обратилась ко всем неравнодушным жителям Казани мама мальчика.

Операция назначена на 27 ноября текущего года. Реквизиты для сбора средств можно узнать в социальных сетях.

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