Татар-информ

13 мая 2019, 12:00

ОбществоЗдоровье и среда

Объявлен сбор средств для четырехлетнего казанца, родившегося без уха и слухового прохода

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ОбществоЗдоровье и среда

Объявлен сбор средств для четырехлетнего казанца, родившегося без уха и слухового прохода

Фото: инстаграм

Операция назначена на 27 ноября текущего года.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Мама четырехлетнего жителя Казани Романа Константинова обратилась ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на лечение. У Кости нет уха и слухового прохода.

Его полный диагноз звучит так: «Односторонняя врожденная аномалия развития наружного уха, атрезия слухового прохода, микротия третьей степени, кондуктивная тугоухость второй степени».

Роман появился на свет 16 мая 2014 года. У врачей не было никакой информации по поводу врожденной аномалии, и инвалидность ребенку оформлять не стали. Тем не менее мальчик развивался и развивается с задержкой.

К трем годам стали появляться проблемы: Костя стал очень часто переспрашивать, всегда поворачиваться к говорящему здоровым правым ухом, не понимал, из какой комнаты в доме его зовут, чтобы услышать, поднимал голову с подушки, если лежал на здоровом ухе.

«На улице Рома ориентируется очень плохо – не понимает, с какой стороны приближается машина, с какой стороны его зовет мама. Наша проблема связана с восприимчивостью мира звуков, то есть он слышит, когда его зовут, но не сразу понимает с какой стороны: сначала оглядывается, потом понимает, откуда исходят звуки», – рассказала его мама Надежда.

К сожалению, в России нет большого опыта проведения операций по данному диагнозу, тогда как в Соединенных Штатах опыт работы с такими малышами превышает 15 лет. В США реконструкция делается за одну комбинированную операцию из искусственного материала «Медпор». Зарубежные медики дали маленькому жителю Казани успешный прогноз. Стоимость операции составляет 5,7 млн рублей.

Надежда воспитывает детей одна. «Очень тяжело бороться в одиночку за здоровье ребёнка. Мне не справится одной… Прошу вас, помогите моему малышу отправиться на операцию и быть здоровым», – обратилась ко всем неравнодушным жителям Казани мама мальчика.

Операция назначена на 27 ноября текущего года. Реквизиты для сбора средств можно узнать в социальных сетях.

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🎀 Помогать легко! 🎀 Впереди - 180 дней до операции. Впереди - сумма, более 4 миллионов. Это огромные деньги, и эта мысль: "Успеем или не успеем?", честно говоря, засела в голове прочно. В день сбор должен увеличиваться на 23 тысячи 400 рублей, чтобы успеть точно в срок. За 180 дней, а это полгода, может случиться что угодно. И пускай случится чудо 🙏 Пусть сумма действительно соберется. Пожелайте нам успешного сбора, пожалуйста 🙌 Добрая мысль и поддержка - это очень дорого и ценно 🤗 Спасибо Вам, что помогает Роме обрести слух! 4 миллиона 211 тысяч - это 84 220 людей по 50 рублей. Почти столько проживают в городе Зеленодольск. или 42 110 людей по 100 рублей. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ✅Сбербанк: 639002379087866811(мама-Надежда Михайловна К.) ✅Ак Барс: 4244369515075387 (мама-Надежда Михайловна К.) ✅ВТБ: 4893470496331627 (мама-Надежда Михайловна К.) ✅ Яндекс-кошелёк: №410011797223097 ✅ Киви-кошелёк: +7-903-326-51-61 ✅ Paypal: cozlova.nadezhda2013@yandex.ru Пополнить баланс номера мобильного телефона: ✅ Мегафон: +7-927-876-60-88 ✅ МТС: +7-919-416-74-14 ✅ БИЛАЙН: +7-960-098-33-21 #помогиРоме #слышатьдвумяушками #доброта #Татарстан #Казань #Зеленодольск #Альметьевск #Нижнекамск #Набережныечелны #Россия #Москва #Спб #1мая

Публикация от Зеленодольск Рома Константинов (@_pomogite_rome_)

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