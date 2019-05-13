Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Елабуге, в котором пострадали два человека

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Пьяный 39-летний водитель «Шевроле» устроил ДТП в Елабуге, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает газета «Новая Кама».

Авария произошла накануне около двух часов дня. По предварительным данным, 39-летний водитель «Шевроле» на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в малолитражку «ОКА».

Известно, что в момент ДТП водитель иномарки был пьян.

В результате аварии различные травмы получили оба водителя. 60-летний владелец отечественной легковушки с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и шоком был доставлен в больницу. Предполагаемый виновник аварии с ушибами, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой также госпитализирован.



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