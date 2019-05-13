Татар-информ

13 мая 2019, 09:17

Здоровье и среда

По итогам диспансеризации в Казани у взрослых чаще всего обнаруживали болезни сердца

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Здоровье и среда

По итогам диспансеризации в Казани у взрослых чаще всего обнаруживали болезни сердца

Фото: Михаил Захаров/архив

На втором месте по распространенности — болезни эндокринной системы (19,4%), на третьем — болезни органов пищеварения (13,1%).

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам диспансеризации 2018 года среди выявленных заболеваний у взрослых лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы — 41,3%. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.

На втором месте по распространенности — болезни эндокринной системы (19,4%), на третьем — болезни органов пищеварения (13,1%).

«В 2018 году было осмотрено 172 тысячи человек, зарегистрировано 96 тысяч 436 заболеваний. Из них впервые выявлено более 10 тыс. случаев. В 22 тыс. случаев пациентов направили на второй этап обследования», — отметил докладчик.

Всеобщая диспансеризация взрослого населения проводится с 2013 года. Со второго полугодия 2019 года диспансеризация граждан от 18 до 39 лет будет проводиться раз в три года, а для людей в возрасте от 40 лет — ежегодно.

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