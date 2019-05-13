На первом месте по распространенности заболеваний у детей Казани стоят болезни органов дыхания

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). На первом месте по распространенности заболеваний у детей стоят болезни органов дыхания. Итоги диспансеризации в 2018 году на деловом понедельнике озвучил начальник Управления здравоохранения по Казани Ильнур Халфиев.

«В структуре распространенности заболеваний у детей на первом месте (40%) — болезни органов дыхания, в основном за счет респираторных заболеваний, на втором месте — заболевания органов желудочно-кишечного тракта, на третьем — заболевания костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата. На четвертом месте — болезни глаз и его придаточного аппарата, на пятом — болезни мочеполовой системы», — сказал он.

В 2018 году в Казани диспансеризацию прошли 245,6 тыс. несовершеннолетних, что составляет 100% от плана. По итогам осмотра 14,7% детей были отнесены к первой группе здоровья, ко второй (дети с незначительными отклонениями в здоровье) — 75,6%. Третью группу с хроническими заболеваниями составляют 8% детей, еще 0,4% детей с длительными нарушениями здоровья отнесены к четвертой группе. 1,3% — это дети-инвалиды.

Кроме того, в 2018 году было осмотрено 1,2 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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