Путин проведет сегодня в Казани совещание по военной тематике

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин проведет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет сегодня в Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

Также, по его словам, на этой неделе запланировано совещание еще в одном регионе. «Да. Подтверждаю. Будет еще одна региональная поездка», — заявил Песков.

Ранее совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса регулярно проводились в Сочи весной и осенью.

Об изменении формата совещаний Президент России заявил во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым 2 февраля.

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