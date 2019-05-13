КФУ потратит на обслуживание гардеробов почти пять млн рублей

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет потратит в следующем учебном году на обслуживание гардеробов 4 млн 783 тыс. 513 рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Сроки оказания услуг — с 01.09.2019 года по 30.06.2020 года. Цена за единицу услуги — 478 351,30 рублей/месяц», — говорится в техническом задании.

Отмечается, что исполнитель должен обеспечить ежедневное, включая субботу и воскресенье присутствие на объектах заказчика персонала в количестве 14 человек.

Так, в гардеробе верхней одежды спортивного блока должны работать 3 сотрудника в период с 1 сентября 2019-го по 15 мая 2020 года с 7 утра до 23 часов вечера. В обслуживании спортивного блока (гардероба с душевыми) должны быть задействованы 5 сотрудников (1 мужчина и 4 женщины) с 1 сентября 2019-го по 30 июня 2020 года, так же, с 7.00 до 23.00.

Кроме того, в гардеробе концертного блока должны работать еще 6 сотрудников с 8.00 до 17.00 и с 16.30 до 22.30.

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