Ифтары в Нижнекамске в этом году перенесли из палаток в центральную соборную мечеть

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В священный месяц Рамадан ночные молитвы «Таравих» в центральной соборной мечети Нижнекамска проведет Аёмиддин хафиз Фархудинов, сообщает «НТР-24».

«Его чтение очень нравится нижнекамцам и поэтому верующие намерены за месяц прочитать все священное писание», — отметил имам-мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов.

Кроме того, в этом году ифтары перенесли из палаток внутрь мечети, для чего на средства прихожан и спонсоров отремонтировали большое помещение, в котором раньше была бойлерная.

«Дизайн и украшение помещения еще не закончены, но требования пожарной безопасности, вентиляция, освещение и условия для проведения ифтаров уже созданы», — рассказал Ибрагимов.

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