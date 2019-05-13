Резчик татарских орнаментов в высокогорском селе превратил хобби в бизнес, став самозанятым

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Местный житель села Ямашурма Высокогорского района Ришат Якупов делает первые шаги в мире бизнеса. Став самозанятым, он превратился из простого местного Левши в начинающего предпринимателя, пишут «Высокогорские вести».



Если простой обыватель вдруг окажется в селе Ямашурма, то ему может показаться, что он попал в другой век, настолько самобытно здесь украшены окна и ворота домов местных жителей. Резные узоры и орнаменты, принадлежащие татарскому фольклору, здесь можно встретить практически везде. Их автором является Ришат Якупов. Молодому человеку всего 25 лет, но его таланту и трудолюбию позавидует и опытный мастер с многолетним стажем.



«Сначала, конечно, не очень получалось. Потом потихоньку, со временем, через метод проб и ошибок, изучив старые образцы деревянных наличников, начал создавать хорошие работы», – говорит самозанятый Ришат Якупов.





Увлекаться данным видом творчества Ришат Якупов начал в 16 лет. По его словам, постигал секреты искусства сам, без посторонней помощи. В первый раз молодой человек выпилил наличник, который до сих пор украшает окно его гаража.



Долгое время увлечение оставалось простым хобби, но постепенно талант Ришата Якупова стали замечать соседи. Они и стали делать первые заказы. После того, как увеличился объем заказов, Ришат задумался о создании своего дела. Однако объемы были небольшие, из-за чего не было смысла открывать собственное ИП. Выйти из тени помог закон о самозанятых, который предназначен именно для таких, как Ришат Якупов – мастеров своего дела, которые работают в одиночку и уважают закон, регулярно отчисляя налоги в казну государства.

«Мы всегда готовы, идем навстречу ко всем, чтобы люди знали, что такое самозанятость, что такое первая ступень к предпринимательству. Конечно, объясняем прямо на месте, приезжаем к ним, общаемся. Наша главная задача – знать друг друга в лицо и общаться по-дружески», – подчеркнул региональный представитель Центра поддержки предпринимательства РТ Эльнар Сабирзянов.

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