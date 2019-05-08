В перинатальном центре Нижнекамска стартовало бесплатное обучение партнерским родам

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В перинатальном центре Нижнекамска состоялась первая лекция по партнерским родам. Поскольку пар, желающих рожать вместе, становится все больше, было решено регулярно проводить с ними отдельные занятия, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Первую лекцию у заведующего родовым отделением Айдара Лукманова посетили не только нижнекамские семьи, но и пары из соседних городов. Будущим родителям рассказали, какие анализы необходимо сдать мужу и какую роль мужчина играет в родовом процессе.





«Женщина в родах становится похожа на 5-летнюю девочку, поэтому относиться к ней нужно соответственно. Помогать, хвалить, держать за руку и ни в коем случае не обижаться. При этом самому мужчине необходимо запастись самообладанием, сохранять спокойствие, помогать поддерживать равновесие и быть точкой опоры во всех смыслах», – отметил Айдар Лукманов.



Специалист также поделился, что миссия участия в родах непростая, поэтому мужчина должен быть психологически готов и искренне желать быть рядом с женой в эту минуту.





Кстати, рядом с роженицей может находиться не только муж. Сейчас практикуются партнерские роды с мамой или сестрой. «Главное, чтобы это было комфортно женщине», – подытожил специалист.

Лекции для пар будут проводиться на регулярной основе.

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