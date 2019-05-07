В селе Заинского района установили памятник и увековечили имена 96 солдат, погибших в ВОВ

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В память о земляках сельчане Нижнебишевского поселения своими силами и на личные средства установили памятник. На памятнике указаны имена и фамилии их родственников – 96 солдат, не вернувшихся с фронта, передает «Заинск-информ».



Идея по установке памятника принадлежит старожилу села Нижнее Бишево Льву Ермолаеву. Рядом с памятником установлены часовня и «молельный» домик, где все желающие могут помолиться об усопших.





Сам же Лев Яковлевич является приравненным к участникам Великой Отечественной войны. В послевоенное время с 1954 по 1957 годы он служил в Венгрии и Молдавии, а в военное – вместе с мамой познал голодную и тяжелую жизнь в тылу.



Лев Яковлевич рассказал, что всю войну – с 1941 до 1945 годы – его отец Яков Ермолаевич воевал и дошел до Берлина, однако о военном времени он не любил делиться.

Лев Ермолаев после армейской службы окончил педагогический институт Казани и более 40 лет – до самой пенсии – проработал в школе села Нижнее Бишево. Учил детей математике, физике, технологии, физической культуре, военному делу. В свои 89 лет он продолжает трудиться: в личной мастерской на различных станках для себя, родных, друзей, сельчан изготавливает изделия из дерева – комоды, буфеты, столы, стулья.

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