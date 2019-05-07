Жителей Нижнекамске призвали подарить новому музею советские велосипеды

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Автогородок «Велики» объявил о приеме необычных и старинных велосипедов для создания в Нижнекамске собственного веломузея, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Организаторы сбора пояснили, что предпочтение отдается именно интересным моделям, которые сохранились до наших дней в отличном состоянии и не требуют сильного ремонта.



Приветствуются старинные велосипеды, желательно довоенного и советского периода – «Школьник», «Орленок», «Салют», «Урал», «Кама» и другие.

Те велосипеды, которые не попадут в музей, станут участниками проекта «Велодобро». Специалисты их починят и подарят детям из малоимущих семей.

Пункт приема находится по адресу: ул. Юности, 36-159 (автогородок «Велики»). Время работы – с 8 утра и до 17 вечера, кроме субботы и воскресенья.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.