Центробанк: Займы в ломбардах «под ПТС» и залог недвижимости — нелегальны

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Предложения занять деньги в ломбарде под залог недвижимости или паспорта транспортного средства (ПТС) должны насторожить заемщика. Легальные ломбарды не работают с жильем, в них можно заложить автомобиль, но не документы на него. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказал глава Аналитического центра по ломбардам Банка России Илья Новиков.

«В первую очередь необходимо понять — кто предлагает такие услуги? Если говорить о ломбардах, то они не вправе давать займы под залог недвижимости. Запрещена даже реклама таких услуг», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом он добавил, что займы под залог транспортных средств легальны и являются отдельным видом ломбардной деятельности. Но и здесь есть свои нюансы.

«Объявления с залогом под ПТС — незаконны. Потому что ПТС (паспорт транспортного средства) — это правоустанавливающий документ, а не сам автомобиль. В ломбард по закону должно передаваться само имущество, а не документы на право владения», — объяснил Новиков.

По его словам, ломбард обязан сохранить заложенный автомобиль и после выплаты долга вернуть его владельцу в целости и сохранности, при этом обеспечивая страхование.

«Кроме того, ломбард не может пользоваться заложенной машиной», — заключил представитель Банка России.

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