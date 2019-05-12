Средняя сумма займа в татарстанских ломбардах превысила 5 тыс. рублей

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). С января по сентябрь 2018 года татарстанцы заняли в ломбардах более 680 млн рублей. «Средний чек» займов превысил отметку 5 тыс. рублей. Такие данные корреспондентам ИА «Татар-информ» озвучил глава Аналитического центра по ломбардам Банка России Илья Новиков.

Он отметил, что благодаря высокому уровню экономического развития Татарстана, в республике популярны разные финансовые инструменты, в том числе — займы в ломбардах.

«На сегодняшний день в республике работают 98 ломбардов. За 9 месяцев прошлого года сумма займов, выданных ломбардами РТ, составила 681 млн рублей. При этом средний заём составил 5,4 тыс. рублей», — отметил Новиков.

По его словам, ломбарды есть во всех регионах страны, но их количество в Татарстане — выше среднего.

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