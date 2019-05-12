Татар-информ

13 мая 2019, 08:30

Экономика и финансы

Название, реестр и договор: в ЦБ назвали ключевые отличия официальных ломбардов

Рекомендуем

Экономика и финансы

Название, реестр и договор: в ЦБ назвали ключевые отличия официальных ломбардов

Фото: Владимир Васильев

Рассчитывать на возврат заложенной вещи можно только в легальных ломбардах, напомнили в регуляторе.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Отличить официальный ломбард от мошенников можно по названию организации, его присутствию в специальном реестре ЦБ и документам, предлагаемым заемщику. Ключевые отличия легальных участников финансового рынка в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» назвал руководитель Аналитического центра по ломбардам Банка России Илья Новиков.

«Первое, на что нужно смотреть, — название самой организации. Оно обязательно должно содержать слово „ломбард“. А ломбардом может быть только юрлицо. Индивидуальные предприниматели не имеют права заниматься такой деятельностью», — объяснил Новиков.

Он подчеркнул, что сведения о легальных организациях обязательно указаны в государственном реестре ломбардов на сайте Центробанка. Если названия организации там нет, значит, она не является ломбардом. 

«Кроме того, стоит обратить особое внимание на договор, который вам предлагают при передаче вашего залога. Если документ представляет собой договор купли-продажи или договор комиссии, то это должно насторожить. Скорее всего, это нелегальный кредитор», — отметил эксперт.

По его словам, при обращении в официальный ломбард клиенту обязаны выдать два документа — залоговый билет и договор потребительского займа, который оформляется в табличной форме. В залоговом билете указана сумма выданного займа, даты его получения и возврата, сумма оценки вашей вещи, процентная ставка и описание залога. 

Кроме того, необходимо обращать внимание и на полную стоимость займа с процентами — она обязательно должна быть указана на первой странице договора. 

«Эти документы позволят вам получить обратно заложенную вещь после окончательного погашения займа», — заключил представитель Банка России.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Центробанк: Займы в ломбардах «под ПТС» и залог недвижимости — нелегальны
Новости дня
09:56
Минниханов согласовал компенсации малообеспеченным на покупку цифровых приставок и антенн

Сумма компенсации составит до тысячи рублей на приставку и антенну соответственно.

09:38
Мэрия: Казань на 100% охвачена сигналом цифрового вещания

В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание, напомнили городские власти.

09:37
Пьяный водитель иномарки устроил ДТП в Елабуге, в котором пострадали два человека

Оба водителя с различными травмами были доставлены в больницу.

09:30
Центробанк: Займы в ломбардах «под ПТС» и залог недвижимости — нелегальны

Легальные ломбарды не возьмут в залог квартиру и документы на авто, подчеркнули в ЦБ.

09:17
По итогам диспансеризации в Казани у взрослых чаще всего обнаруживали болезни сердца

На втором месте по распространенности — болезни эндокринной системы (19,4%), на третьем — болезни органов пищеварения (13,1%).

09:00
Средняя сумма займа в татарстанских ломбардах превысила 5 тыс. рублей

В настоящее время на территории республики работает 98 официальных ломбардов, сообщили в Центробанке.

08:59
На первом месте по распространенности заболеваний у детей Казани стоят болезни органов дыхания

На втором месте по распространенности — заболевания органов желудочно-кишечного тракта, на третьем — заболевания костно-мышечной системы.

08:54
Путин проведет сегодня в Казани совещание по военной тематике

В Казани реализуется ряд стратегических проектов, в том числе программа возобновления производства ракетоносцев Ту-160.

08:30
Название, реестр и договор: в ЦБ назвали ключевые отличия официальных ломбардов

Рассчитывать на возврат заложенной вещи можно только в легальных ломбардах, напомнили в регуляторе.

08:00
Эксперт ЦБ: Ломбард обязан хранить заложенную вещь в течение месяца

Возможность выкупа заложенных ценностей гарантируют только официальные ломбарды, отметили в регуляторе.

07:45
КФУ потратит на обслуживание гардеробов почти пять млн рублей

Всего в гардеробах спортивного и концертного блоков вуза будут работать 14 человек.

07:02
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
06:35
Ифтары в Нижнекамске в этом году перенесли из палаток в центральную соборную мечеть

Для проведения ифтаров отремонтировали большое помещение, в котором раньше была бойлерная.

05:21
В перинатальном центре Нижнекамска стартовало бесплатное обучение партнерским родам

Первую лекцию у заведующего родовым отделением Айдара Лукманова посетили не только нижнекамские семьи, но и пары из соседних городов.

04:12
Резчик татарских орнаментов в высокогорском селе превратил хобби в бизнес, став самозанятым

Долгое время увлечение оставалось простым хобби, но постепенно талант Ришата Якупова стали замечать соседи.

03:50
Болгарский музей представил стенд на туристической выставке в Пензе

Организаторы выставки выразили желание, чтобы Болгарский музей-заповедник стал регулярным участником туристических выставок в Пензе.

02:21
Воспитанники Верхнеуслонского детсада подготовили для ветеранов большой концерт

В гости к малышам пригласили военкома района и участников боевых действий.

01:32
В селе Заинского района установили памятник и увековечили имена 96 солдат, погибших в ВОВ

Идея по установке памятника принадлежит старожилу села Нижнее Бишево Льву Ермолаеву.

00:35
Жителей Нижнекамске призвали подарить новому музею советские велосипеды

Приветствуются старинные велосипеды, желательно довоенного и советского периода – «Школьник», «Орленок», «Салют», «Урал», «Кама» и другие.

12.05 23:22
В ряды Столбищенской школы приняли 28 юных кадетов

Отряд кадетов пополнили 28 девочек и мальчиков, которые с достоинством выдержали испытательный срок.

12.05 22:30
Мухтасибат Бугульмы объявил акцию «Сабыйга» для грудничков-отказников

Все неравнодушные могут принести необходимые вещи и другие пожертвования в Центральную мечеть города Бугульмы.

12.05 21:58
Специалисты рассказали о мерах профилактики энтеровирусной инфекции
12.05 21:26
Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате

Дмитрий Песков подтвердил визит Президента России в Казань.

12.05 21:00
В Нижнекамске заработала комиссия по поддержке прав и свобод работников предпенсионного возраста

Рабочая группа разъясняет работникам предпенсионного возраста дополнительные гарантии социальной поддержки.

12.05 20:46
В Казани установлен очередной температурный рекорд

Татарстанские синоптики фиксируют абсолютный максимум температуры воздуха второй день подряд.

События