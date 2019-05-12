Название, реестр и договор: в ЦБ назвали ключевые отличия официальных ломбардов

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Отличить официальный ломбард от мошенников можно по названию организации, его присутствию в специальном реестре ЦБ и документам, предлагаемым заемщику. Ключевые отличия легальных участников финансового рынка в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» назвал руководитель Аналитического центра по ломбардам Банка России Илья Новиков.

«Первое, на что нужно смотреть, — название самой организации. Оно обязательно должно содержать слово „ломбард“. А ломбардом может быть только юрлицо. Индивидуальные предприниматели не имеют права заниматься такой деятельностью», — объяснил Новиков.

Он подчеркнул, что сведения о легальных организациях обязательно указаны в государственном реестре ломбардов на сайте Центробанка. Если названия организации там нет, значит, она не является ломбардом.

«Кроме того, стоит обратить особое внимание на договор, который вам предлагают при передаче вашего залога. Если документ представляет собой договор купли-продажи или договор комиссии, то это должно насторожить. Скорее всего, это нелегальный кредитор», — отметил эксперт.

По его словам, при обращении в официальный ломбард клиенту обязаны выдать два документа — залоговый билет и договор потребительского займа, который оформляется в табличной форме. В залоговом билете указана сумма выданного займа, даты его получения и возврата, сумма оценки вашей вещи, процентная ставка и описание залога.

Кроме того, необходимо обращать внимание и на полную стоимость займа с процентами — она обязательно должна быть указана на первой странице договора.

«Эти документы позволят вам получить обратно заложенную вещь после окончательного погашения займа», — заключил представитель Банка России.

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