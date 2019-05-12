Эксперт ЦБ: Ломбард обязан хранить заложенную вещь в течение месяца

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Ломбарды обязаны хранить заложенную вещь в течение месяца после истечения срока погашения займа, установленного в договоре. Но такую гарантию дают только легальные заведения. Об этом в интервью корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Аналитического центра по ломбардам Банка России Илья Новиков.

«Если заемщик не приходит в установленный срок для погашения задолженности, то ломбард ждет еще 30 дней и затем может продать вашу вещь», — объяснил Новиков, говоря о возможности выкупа залога в ломбардах.

При этом он подчеркнул, что ждать соблюдения этих правил можно лишь в том случае, если вы обратились в официальное заведение, работающее в рамках российского законодательства.

«Этот 30-дневный срок соблюдают только официальные, легальные ломбарды. В противном случае риски потери заложенной вещи крайне высоки», — заключил представитель ЦБ.

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