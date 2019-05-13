Болгарский музей представил стенд на туристической выставке в Пензе

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Сотрудники Болгарского музея-заповедника приняли участие во II межрегиональной выставке «Туризм, отдых и оздоровление 2019», которая состоялась в Пензе в одноименном киноконцертном зале, пишет газета «Новая жизнь».



В выставке приняли участие более ста экспонентов – не только представители Приволжского, но и Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Здесь собрались музейные сотрудники из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, а также Санкт-Петербурга, Рязанской, Саратовской областей и других населенных пунктов России.

Сотрудники музея-заповедника провели активную работу по привлечению туристических фирм и организаций.

«Многие посетители выставки проявили интерес к Болгарскому музею-заповеднику и собираются посетить его в новом туристическом сезоне 2019 года», – отметил источник.

Участники особое внимание уделили презентации музейно-образовательных программ и занятий для школьников, детских экскурсий по Болгарскому музею-заповеднику, интерактивных мастер-классов, такие как «Бал-Май», который был продемонстрирован для всех посетителей экспозиции.

Организаторы выставки выразили желание, чтобы Болгарский музей-заповедник стал регулярным участником туристических выставок в Пензе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.