Специалисты рассказали о мерах профилактики энтеровирусной инфекции

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В теплый период года в курортных зонах регионов России увеличивается риск заболевания энтеровирусной инфекцией. О мерах профилактики рассказали в Роспотребнадзоре.

«Источником инфекции является только человек — больной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Среди факторов передачи инфекции — сырая вода, недостаточно обработанные овощи, фрукты, грязные руки и предметы. Специалисты предупреждают об устойчивости энтеровирусов к низким температурам: так, в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель.

Для того, чтобы избежать заражения, необходимо постоянно мыть руки с мылом перед едой, после посещения уборной и пр., пить только кипяченую или бутилированную воду, а также использовать такую воду при мытье овощей и фруктов.

Кроме того, специалисты советуют избегать контакта с людьми с признаками инфекционных заболеваний, купаться на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, в которых проводится обеззараживание, защищать пищу от мух или других насекомых.

Также родители должны следить за тем, чтобы ребенок во время купания не глотал речную или морскую воду.

При появлении симптомов инфекционных заболеваний — повышенной температуры тела, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула и других следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

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