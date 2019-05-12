Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). 13 мая Президент РФ Владимир Путин начнет очередную серию совещаний по вопросам ОПК в новом формате, первое из которых пройдет в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря, на предстоящей неделе в рамках проведения совещаний по военной тематике запланировано посещение столицы Татарстана и еще одного региона.

До этого совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса регулярно проводились в Сочи весной и осенью. В мероприятиях принимали участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.

Об изменении формата данных совещаний Владимир Путин сказал во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым 2 февраля. Президент РФ отметил, что хотел бы посмотреть ход работы по производству на предприятиях и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Авангард», «Кинжал», «Пересвет», «Сармат» и др.

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