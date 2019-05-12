В Татарстане запустят горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). С 13 мая в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Граждане смогут обратиться с интересующими их вопросами по телефону: 8(843)2385368. Горячая линия будет работать до 17 мая ежедневно с 9 утра и до 5 вечера.

Кроме того, единый Консультационный центр Роспотребнадзора организует круглосуточную горячую линию по телефону: 8 800 555 49 43.

В России с 14 по 19 мая пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти жертв СПИДа, в рамках которой федеральная служба призывает татарстанцев пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию в медицинских учреждениях и мобильных пунктах обследования.

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