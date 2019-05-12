Российские синхронистки завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). На Кубке Европы в Санкт-Петербурге российская сборная по синхронному плаванию заняла первые места в технической и произвольной программе и завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года.

За сегодняшнее исполнение произвольной программы спортсменки набрали 97,4000 балла и стали лучшими в дисциплине, обогнав команды Испании и Греции. В составе российской команды выступили Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Варвара Субботина, Влада Чигирева, Вероника Калинина, Мария Шурочкина, Михаела Каланча, Майя Дорошко, Полина Комар.

В технической программе россиянки завоевали «золото» 10 мая (95,2961 балла).

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко также завоевали лицензию на участие в летней Олимпиаде в соревнованиях дуэтов. Спортсменки показали лучший результат в технической программе (95,3768 балла) и в произвольной программе (97,4667 балла). В обеих номинациях российские синхронистки обогнали участников из Украины — Марта Федина и Анастасия Савчук заняли вторые места.

Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.