(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске из-за жары объявлен красный уровень опасности. Завтра, 13 мая, столбики термометров будут показывать +35, передает «НТР 24» со ссылкой на единую диспетчерскую службу.

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник в городе и районе возможна гроза с кратковременным усилением ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели также порекомендовали населению воздержаться от купания в реках и озерах. Температура воды в большинстве водоемов сейчас не превышает 12 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за сильной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

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