Татар-информ

12 мая 2019, 17:38

Общество

Архитекторы предложили построить ферму на крыше собора Парижской Богоматери

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Общество

Архитекторы предложили построить ферму на крыше собора Парижской Богоматери

Авторы проекта восстановления собора предложили соорудить стеклянную крышу.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Французские архитекторы представили проект восстановления собора Парижской Богоматери, в котором предложили соорудить стеклянную крышу, способную поглощать свет, и создать на ней городскую ферму, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское архитектурное бюро. 

Идея проекта Palingenesis (с греческого название переводится как «регенерация», «возрождение») заключается в том, чтобы превратить собор в здание с позитивной энергией, которое будет производить больше энергии, чем потреблять. 

По задумке авторов собор будет самостоятельно производить электричество и тепло. Деревянный каркас предлагается покрыть трехмерными кристаллами стекла из специального «органического активного слоя», что и будет преобразовывать свет в энергию. 

Ферма будет общественной, один человек сможет вырастить здесь до 25 кг фруктов и овощей в год. Авторы считают, что суммарный урожай может достигнуть 21 тонны в год. Выращенные фрукты и овощи граждане смогут раздавать бесплатно. 

По проекту также предлагается установить экологический шпиль — элементы конструкции будут созданы из древесины дуба и углеродного волокна. Также на шпиль вернут медного петуха, которого нашли после пожара среди завалов.

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