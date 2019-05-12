(Казань, 12 мая «Татар-информ»). В Муслюмово рабочий погиб из-за хлопка во время сварки цистерны из-под бензина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Кооперативной улице возле местного сельхозпредприятия произошел хлопок, есть пострадавшие», – уточнили в МЧС.
На месте огнеборцы выяснили, что хлопок произошел во время проведения сварочных работ пустой двадцатикубовой емкости из-под бензина, находившейся на «КАМАЗе». Горения не произошло.
В результате 29-летний сварщик погиб, а водитель грузовика госпитализирован с термическими ожогами в Муслюмовскую ЦРБ.
Специалисты выясняют, что стало причиной трагедии.