(Казань, 12 мая «Татар-информ»). В Альметьевске молодая пара и их двухлетняя дочь отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в МЧС поступило сообщение о том, что в доме на улице Клары Цеткин мужчина и женщина в возрасте 25 лет, а также двухлетняя девочка отравились угарным газом», – уточнили в МЧС.

В Альметьевской больнице пострадавшим поставили диагноз «отравление легкой степени тяжести». Мужчину и девочку отпустили домой после осмотра, а женщину госпитализировали.

По предварительной версии, причиной отравления стало отсутствие тяги в вентиляции.

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