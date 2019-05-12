Российская сборная разгромила команду Австрии в матче чемпионата мира по хоккею

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Российские хоккеисты обыграли сегодня сборную Австрии в матче чемпионата мира в Словакии, сообщает РИА Новости.

Встреча двух соперников из группы В завершилась со счетом 0:5. Забросили шайбы Евгений Дадонов (на 13 и 41-й минутах), Никита Кучеров (на 35-й минуте), Иван Телегин (на 35-й) и Илья Ковальчук (на 45-й).

Игру пропустил форвард Сергей Плотников, его заменил Иван Телегин, у австрийской команды из-за дисквалификации, полученной в матче с Латвией, не смог выйти на лед защитник Патрик Петер.

В первом матче российские хоккеисты нанесли поражение норвежцам (5:2), 13 мая сборная страны встретиться с игроками Чехии.

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