Татар-информ

12 мая 2019, 16:28

Экономика и финансы

Специалисты Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей

Рекомендуем

Экономика и финансы

Специалисты Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей

Обратиться за консультацией представители бизнеса смогут 15 мая с 2 до 4 часов дня.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). 15 мая в Татарстане будет организован день открытых дверей для предпринимателей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ. 

«Целью единых дней открытых дверей является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции управления», — отмечается в сообщении службы. 

Представители бизнеса смогут обратиться за помощью с 2 и до 4 часов дня. Предварительная запись не требуется. 

Казанцы смогут обратиться с интересующим вопросом по адресу: ул. Большая Красная, № 30. Также прием граждан будет осуществляться в 12 территориальных отделах на территории республики, адреса которых можно найти на сайте ведомства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минниханов ознакомился с работой нового маслодельного завода Тюлячинского района
Новости дня
16:55
В Муслюмово рабочий погиб из-за хлопка во время сварки цистерны из-под бензина

Трагедия произошла на Кооперативной улице.

16:44
Российская сборная разгромила команду Австрии в матче чемпионата мира по хоккею
16:39
В Альметьевске молодая пара и их двухлетняя дочь отравились угарным газом

По предварительным данным, происшествие случилось из-за слабой тяги в вентиляции.

16:28
Специалисты Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей

Обратиться за консультацией представители бизнеса смогут 15 мая с 2 до 4 часов дня.

16:11
Возле детской поликлиники в Казани на крышу перевернулся автомобиль

ДТП произошло сегодня днем на улице Адоратского неподалеку от поликлиники №9.

16:05
Появилось видео с охваченной огнем фурой под Казанью

В результате аварии сгорел большегруз с литовскими номерами, перевозивший искусственные цветы.

15:58
В казанских соревнованиях по BMX и трюковому самокату зарегистрировались около 70 участников

В парке «Континент» объединение URAM организовало соревнование по экстремальным видам спорта.

15:36
На 80-м году жизни умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
14:55
На трассе М7 на въезде в Казань загорелась фура

Кадры с места ДТП опубликовали пользователи социальных сетей.

14:32
Новые правила получения детских пособий вступили в силу в России с 12 мая
13:59
В Бугульме тепловоз и пять пустых вагонов сошли с рельсов

Авария произошла на железнодорожной станции «Бугульма», когда грузовой поезд отправился в Башкирию.

13:42
Гидрометцентр предупреждает о грозе и усилении ветра в Татарстане

В республике ожидается усиление юго-восточного ветра до 15 — 20 м/с.

13:01
В Ростовской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли два человека
12:43
Нурсултан Назарбаев наградил учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова орденом «Достык»

Алишер Усманов награжден за вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.

12:25
В Набережных Челнах местный житель вытащил из реки боевую гранату

Житель поселка Орловка обнаружил боеприпас на дне реки Мелекеска.

11:52
Главный диетолог Минздрава поделился советами для похудения к лету
11:21
Муфтий Татарстана открыл новые «ворота» республики со стороны Башкортостана – мечеть «Наиль»

Мечеть открылась в Актанышском районе РТ.

10:55
Из-за сильной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Сегодня и завтра в Татарстане ожидается до 35 градусов жары.

10:36
Лаишевские поисковики подняли останки 15 советских и двух немецких солдат в «Долине смерти»

По результатам экспедиции были найдены и подняты непохороненные останки 15 советских солдат (полностью).

10:19
Четверо парней пострадали и один погиб в перевернувшейся в Татарстане иномарке

Водитель иномарки на большой скорости протаранил железобетонный забор, после чего машина перевернулась на крышу.

10:05
Синоптики предупредили о 35-градусной жаре в Татарстане

Жара в республике сохранится сегодня и завтра.

09:31
Спектакли фестиваля «Науруз» в Казани оценят театральные критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы

Казань в составе экспертов представит руководитель литературно-драматургической части ТГАТ им. Г. Камала Нияз Игламов.

08:16
Сотрудники Чистопольской ЦРБ разбили зеленый парк возле медучреждения

Сотрудник медучреждения высадили на прилегающей территории саженцы ели.

07:26
В Альметьевске завершилась реконструкция конно-спортивной школы

В рамках проекта были проведены работы по утеплению и перепланировке здания.

06:48
Праздничный концерт «Мы внуки твои, Победа!» представили артисты Верхнеуслонского района

Самодеятельные артисты представили театрализованные постановки, посвященные эпизодам Великой Отечественной войны.

События