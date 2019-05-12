Специалисты Роспотребнадзора по РТ проведут день открытых дверей для предпринимателей

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). 15 мая в Татарстане будет организован день открытых дверей для предпринимателей, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Целью единых дней открытых дверей является оказание бесплатной консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции управления», — отмечается в сообщении службы.

Представители бизнеса смогут обратиться за помощью с 2 и до 4 часов дня. Предварительная запись не требуется.

Казанцы смогут обратиться с интересующим вопросом по адресу: ул. Большая Красная, № 30. Также прием граждан будет осуществляться в 12 территориальных отделах на территории республики, адреса которых можно найти на сайте ведомства.

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