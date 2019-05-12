(Казань, 12 мая «Татар-информ»). Появилось видео с охваченной огнем фурой под Казанью. Кадрами поделились пользователи социальных сетей.

«Сегодня в районе двух часов дня поступило сообщение о том, что в Пестречинском районе на 824-м километре трассы М7 загорелась фура с литовскими номерами», – уточнили в МЧС Татарстана.

По предварительной информации, у большегруза, груженного искусственными цветами, лопнуло колесо. В результате случившегося никто не пострадал. С горением оперативно справились прибывшие на место пожарные.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инцидент произошел на въезде в Казань.

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