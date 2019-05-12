В казанских соревнованиях по BMX и трюковому самокату зарегистрировались около 70 участников

(Казань, 12 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В казанском парке «Континент» объединение URAM организовало соревнования по BMX (велосипедному мотокроссу – прим. Т-и) и трюковому самокату, для участия в котором зарегистрировалось около 70 молодых спортсменов со всего Татарстана.

«Сегодняшним контестом (соревнованием) по BMX и кикскуту (трюковому самокату) мы открываем летний сезон», – сказал руководитель проекта URAM Адель Гильмуллин.

В рамках мероприятия будут разыграны пять призовых мест, отдельно будет выявлен лучший участник по выполнению трюка. В качестве судьи выступит опытный BMX-райдер Джамиль Ахметзянов.

«Я профессиональный BMX-райдер и вхожу в сборную РТ. В общем занимаюсь экстремальным велоспортом около 8 лет. Я понимаю, что тяжело сделать в воздухе, а что – нет, поэтому буду сегодня судить и кикскут, и BMX», – рассказал Джамиль Ахметзянов.

Участников номинаций разделили на любителей и профи. К соревнованию все участники допускаются только в специальной амуниции и шлеме, для участия несовершеннолетних спортсменов необходимо разрешение от родителей.

BMX или велосипедный мотокросс является олимпийским видом спорта. Для этой дисциплины используется одноименный тип велосипеда.

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